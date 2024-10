Fordított pszichológia? Arne Slot érdekes dolgokat mondott a korai meccsek kapcsán

Jürgen Klopp módszereit veti be, csak másképp?

A Liverpool a szezon során eddig egyszer játszott angol idő szerint délután fél 1-kor, még a Premier League első fordulójában az Ipswich Town ellen. A meccset követően Szoboszlai Dominik is úgy nyilatkozott, hogy nagyon korai volt számukra az a kezdés, de ugyanez igaz az ellenfélre is. Arne Slot, a csapat menedzsere a pénteki sajtótájékoztatón, a Liverpool szombati, Crystal Palace elleni meccse előtt – melyet szintén fél 1-kor játszik majd a gárda – úgy fogalmazott, nála délben szoktak kezdődni az edzések, úgyhogy csapata számára nem problémás, sőt, kifejezetten komfortos a korai meccsek sora.

Arne Slot not willing to make ANY excuses for @LFC being given the 12:30 kick off:

„If 12.30 is a bad time to play football I am a really stupid manager because we train everyday at 12 o clock!” 😅

