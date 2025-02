Fontos kimaradók a Fradinál – a bajnok ezzel a kerettel vág neki az El rájátszásának

Hivatalos a Ferencváros kerete a Plzen elleni oda-visszavágós Európa-liga-párharcra.

Robbie Keane-nek csütörtök éjfélig volt lehetősége hármat változtatni a zöld-fehérek előző ‘A-listáján’.

Két új szerzemény, Alekszandar Csirkovics és Lenny Joseph is kimaradt, Naby Keita és Júlio Romao azonban helyet kapott az ír vezetőedzőnél.

Az első playoff-találkozót február 13-án, csütörtökön 18.45-kor hazai pályán vívja az FTC. A visszavágót február 20-án, csütörtökön, 21.00-kor rendezik Plzenben.

Csirkovics és Joseph mellett még Virgil Misidjan és Habib Maiga került ki. A suriname-i válogatott labdarúgó a teljesítménye, utóbbi pedig súlyos sérülése miatt.

A változtatásokról Hajnal Tamás sportigazgató nyilatkozott a fradi.hu-nak:

„Az UEFA szabályainak megfelelően csak három helyen lehet változtatni az eddigi listán. Ez mindig kemény döntés az edzői stáb részére. Az új játékosok közül Naby Keita és Júlio Romao került be a keretbe. Naby már nagyon közel van hozzá, hogy pályára lépjen és mérkőzésen is láthassuk őt. Bízunk a továbbjutásban, s abban, hogy ez esetben Naby a nemzetközi rutinjával a sorozat későbbi szakaszában segíteni tud a csapatnak. Alekszandar Csirkovics betegséggel küzd, így a szakmai stáb úgy döntött, hogy Tosin Kehinde kerüljön be a keretbe, aki a bajnoki meccseken többször bizonyította, hogy lehet rá számítani, és extra teljesítményre képes. Alekszandarra és Lenny Josephre a bajnokságban természetesen számítunk. Ami a további kimaradókat illeti: Virgil Misidjan nem váltotta be a hozzá fűzött elvárásokat. Habib Maiga sérülést szenvedett az AZ Alkmaar ellen, és sajnos úgy tűnik, hogy hosszabb távon nem számíthatunk rá. Ezért is volt nagyon fontos Júlio Romao leigazolása, nagy segítségünkre lehet a középpályán” – mondta a szakember.

Íme az FTC kerete: