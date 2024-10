„Fontos és meghatározó évet zártam” – véli a sprinter

A női 100 és 200 méteres síkfutás országos csúcstartója, Takács Boglárka meghatározó és sikeres évnek nevezte 2024-et.

A még mindig csak 23 éves atlétahölgy az M4 Sportnak nyilatkozott, és kijelentette, hogy 2024 azért vált igazán fontossá számára, mert részt vehetett pályafutása első Olimpiáján.

„Örülök, hogy két számban is kvalifikáltam az Olimpiára. Főleg a 100 méterre fókuszáltunk, így az elsődleges cél azt volt, hogy 100-on ott lehessek Párizsban. Úgy voltunk vele edzőmmel, hogy ha 200-on is összejön a kvalifikáció, akkor természetesen rajthoz állok és nagyon boldog leszek. Azonban a félkörös távra külön, fókuszáltan nem is készültünk, és a továbbiakban sem fogunk. A 100 a fő számom, és mellette kiegészítésnek világversenyeken odaállok egy-egy 200-ra is”

A Székesfehérvári illetőségű, azonban egy ideje már a Budapesti Honvéd SE színeiben versenyző élvezte, hogy a világ legnagyobb színpadán, a legjobbak között is megmutathatta magát. És rögtön hozzátette, hogy most már szeretne a felnőttek között is döntőt futni világversenyen, ehhez pedig mentálisan is előre kell lépnie. Merthogy a futások terén, 2024-ben ezzel nem volt probléma.

„Összességében sikeres évet zártunk, bár nem mondom, hogy nincs minimális hiányérzetem, de így is szép sikereket értem el. Futottam 6 országos csúcsot és elődöntős voltam az Olimpián.”

Takács számára a rekorddöntések azt mutatják, jó úton jár. Eleinte apránként faragott a csúcsból, de annak kifejezetten örül, hogy Párizsban is sikerült javítania, így jelenleg 11.10 másodperc a női 100 méteres síkfutás magyar rekordja. Kiemelte viszont azt is, hogy szeretne a 11 másodperces álomhatáron belül futni, amire reményei szerint akár már a következő szezonban sor kerülhet.

„A sprinterek között még fiatalnak számítok. Van persze egy-két egyedi eset, olyan, aki fiatalon is a csúcs közelébe ér, de a sprinterek többsége azért 25 éves kor fölött éri el a csúcsformát. Még bőven van min dolgoznom – fizikálisan, a többiekhez viszonyítva nem vagyok kiemelkedően erős és a rajtomon is akad csiszolnivaló. Éppen ezért az edzésmunka mennyiségét és minőségét is lehet még növelni.”

Ezzel csengett egybe edzője, Németh Roland mondandója is. A magyar férfi 100 méteres csúcstartó szerint ha drasztikus mértékben, a mennyiségen nem is, de a súlyzós edzések minőségén lehet még javítani.

„Bogi kiváló tanítvány és szerencsére terhelhető is. Azonban eddig, talán a saját tapasztalataimra is alapozva törekedtünk arra, hogy egy-egy súlyzós edzés sose legyen annyira kemény, hogy másnap ne tudjon maximum sebességgel futni. Ezen nem feltétlenül szeretnénk változtatni, azonban 5-10 kilóval lehet, hogy feljebb tudunk még menni egyik-másik gyakorlat esetében. Az első 20 méterét pedig csiszolgatjuk továbbra is, mert ahogy egymás között mondani szoktam neki, az még mindig „álmoskás”.

Hazánk legkiemelkedőbb síkfutó sprintere a héten kezdte meg a felkészülést a következő idényre, január végétől pedig fedett pályán áll rajthoz. 2025-ben nemcsak Európa-bajnokságot, hanem világbajnokságot is rendeznek fedett pályán, mindkettőn szeretne szerepelni és minél jobban teljesíteni. És a 60 méterek talán az edző és tanítvány által említett első 20 méteren is javítanak majd. Szabad téren csapat Európa-bajnokságot rendeznek, ahol a legmagasabb kategóriában szerepel majd a magyar válogatott, ezen értékes pontokat gyűjtene a csapatnak, ősszel pedig a tokiói szabadtéri világbajnokságon szeretne minél közelebb futni a 11 másodperchez. Vagy akár az alá is menni.