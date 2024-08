Folytatódik Maresca kíméletlen tisztogatása

A Chelsea menedzsere újabb játékosról mondott le.

Mint ismert, Maurucio Pochettino menesztése után Enzo Maresca lett a Chelsea vezetőedzője. Az olasz tréner átfogó átalakításokba kezdett a keretet illetően. Nemrégiben felfedte, hogy a klub több mint 20 játékosa nem edz vele, többek között Romelu Lukaku és Trevoh Chalobah sem, akik láthatóan kegyvesztetté váltak.

Sőt, egy új középhátvéd érkezhet a klubhoz ezen a nyáron, ha Disasi számára megfelelő átigazolási lehetőség adódik.

Mindez azért is érdekes, mert a francia védő tavaly augusztusban 38,5 millió fontért csatlakozott a Chelsea-hez, hatéves szerződés keretében. A londoni klub színeiben 44 mérkőzésen lépett pályára az elmúlt szezonban, és gólt is szerzett a Liverpool elleni debütálásán.

Chelsea needs a striker, Osimhen deal isn’t so sure yet and Newcastle interested in Axel Disasi. Blueco likes swapping a lot.

So, why not put £50m + Disasi for Alexander Isak? pic.twitter.com/dJlsGlCXUl

— Williams ©️ (@CFCNewsReport) August 21, 2024