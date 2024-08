Mégis folytatja az OnlyFans-modell

Pár nappal ezelőtt még úgy volt, abbahagyja aktív labdarúgó karrierjét Madelene Wright, most azonban 180 fokos fordulatot vett.

Wright néhány napja jelentette be, hogy távozik a Leyton Orienttől, és streamerként folytatja.

A sikeres OnlyFans-sztár készen állt, hogy visszavonuljon, de inkább úgy döntött, csak csapatot, és nem hivatást vált.

A még mindig csak 22 éves Madelene Wrightot 2020-ban rúgták ki a Charlton Athletic női csapatától, miután kompromittáló felvételek láttak róla napvilágot egy parti után.

Wright akkor döntött úgy, hogy inkább OnlyFans-modellnek áll, és már az első évében közel félmillió fontot keresett „hivatásával” a The Sun szerint.

„Megváltoztatta az életemet. Végre volt pénzem egy saját lakásra, körbe utazhattam a világot és kipróbálhattam igazi luxuscikkeket is. Ameddig tanulsz a hibáidból és jó döntéseket hozol, van fény az alagút végén” – mondta akkor Wright.

„Hatalmas személyes eredmény számomra, hogy ekkora kihagyás után újra visszatérhetek egy profi ligába. Három osztállyal feljebb lépek. Még egy lépéssel közelebb. Hálás vagyok a lehetőségért és izgatottsággal tölt el, ha a közös jövőnkre gondolok” – írta.

A massive personal achievement for myself after such a big break from football to be back playing in a competitive league and to have jumped up 3 tiers higher, another step closer. I’m feeling very grateful for the opportunity and even more excited for the future with this club✨ pic.twitter.com/ycJEw4nZEi

— Madelene Wright (@WrightMadelene_) August 9, 2024