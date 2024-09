Fogytán a motiváció? Novak Djokovic nagyon meglepő nyilatkozatot adott

Egyre kevesebb az esély arra, hogy elinduljon az év végi világbajnokságon.

Novak Djokovic a párizsi olimpia megnyerésével minden sikert elért, amit egy teniszező elérhet egy karrier során. 24-szeres Grand Slam-bajnoknak mondhatja magát, amivel a férfiak között már csúcstartó, az egész sportágat figyelembe véve is beállította már Margaret Court rekordját, és nem kizárt, hogy egyszer majd meg is dönti azt. Viszont az érezhető, hogy a szerb klasszisnál alábbhagyott a motiváció az ötkarikás aranyérem után, hiszen az az egy hiányzott a kollekciójából.

A 2024-es szezonban pedig már csak egy rangos verseny maradt, mégpedig az év végi világbajnokság, melyet a 37 éves klasszis már hétszer (!) megnyert, így lehet már el sem indul rajta.

„Először a pályafutásom során, nincsenek hosszútávú terveim. A pillanatnak élek és meglátjuk, mi történik majd. Ma még Szófiában játszok Grigor Dimitrovval, aztán irány Kína. Utána egy bemutatótorna lesz a programban Szaúd-Arábiában. Utána nem tudom. Meglátjuk, hogy érzem magam. A családi élet is nagyon fontos számomra. Szeretnék a feleségemmel és a gyerekeimmel lenni, hogy a mindennapi életem részei legyenek. Ki kell egyensúlyoznom a dolgokat, meglátjuk. Persze, szeretnék még címeket és trófeákat nyerni, de jelenleg úgy érzem, más dolgokat kell előtérbe helyeznem” – nyilatkozta Novak Djokovic.

