Fogadási botrány a La Ligában – letartóztatták a patinás klub védőjét

Kike Salas, a Sevilla bekkje a gyanú szerint szándékosan kapott sárga lapokat, hogy barátaival együtt ebből profitáljon.

A Lazio gárdájával is szóba hozott 22 éves hátvédre akkor fogott gyanút a Spanyol Nemzeti Rendőrség, amikor a 2023/24-es szezon végén feltűnően sok figyelmeztetést kapott a bajnokságban.

Az El Confidencial és a Marca értesülései szerint Salast őrizetbe vették, hogy kihallgassák az üggyel kapcsolatban.

🚨🇪🇸 | 𝐊𝐢𝐤𝐞 𝐒𝐚𝐥𝐚𝐬 (𝟐𝟐) was 𝐀𝐑𝐑𝐄𝐒𝐓𝐄𝐃 today for his involvement in sports betting

Kike is suspected of deliberately taking yellow cards and profiting from it.

What a shame … pic.twitter.com/GTo0asx6kZ

