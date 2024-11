Flick megerősítette, két alapember is kihagyja a Brest elleni BL-meccset

A BL-ben eddig veretlen Brest ellen vajon megérzi a csapat a hiányát?

Az FC Barcelona szombat este 2-2-es döntetlent játszott a Celta Vigo vendégeként a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. A katalán együttes kétgólos előnyben is volt, végül Jules Koundé hibáját követően gyorsan egyenlített a hazai gárda. S mivel a Real Madrid vasárnap 3-0-ra győzött a Léganes ellen, így csökkent a két sztárcsapat között a hátrány, ami már csak négy pont, de a Királyi Gárda eggyel kevesebb meccset játszott.

A Bajnokok Ligájában jelenleg a hatodik helyen áll a Barcelona az alapszakaszban, kedd este a Brestet fogadják, amely eddig még veretlen a BL-ben. Igaz, a négy meccsük a Sturm Graz, a Salzburg, a Leverkusen és a Sparta Praha ellen volt. A Barca a legutóbbi fordulóban eseménydús meccsen nyert 5-2-re a Crvena zvezdával szemben.

Hansi Flick a Brest elleni meccset megelőzően megerősítette, hogy Lamine Yamal még továbbra sem áll rendelkezésre, valamint Baldé is kihagyja a keddi párharcot.

A Barcelona szempontjából „balszerencse”, hogy amikor a 17 esztendős ifjonc hiányzott vagy csak csereként állt be, egyik meccsét sem tudta megnyerni.

🚨🔵🔴 Hansi Flick: “Lamine Yamal feels much better, today he did very good”.

“He will miss the game against Brest as we will be careful but we hope to have Lamine back on Saturday… maybe on the bench. In any case, we’ve no rush”. pic.twitter.com/dwtcUo1YEz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 25, 2024