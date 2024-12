Flick figyeli az ifi-BL mezőnyében villogó balszélsőt

A Barcelona vezetőedzője, Hansi Flick saját maga kíséri figyelemmel az utánpótláscsapat egyik legnagyobb ászának fejlődését.

A Barcelona Juvenil A az elmúlt napokban elsősorban Yakobishvili Áron elmaradt szerződéshosszabbítása miatt került elő a magyar sportoldalakon.

Jan Virgili had equalized for Barcelona with an incredible goal. pic.twitter.com/gwwHK7cwOF

— ArsenKveFCB (@ArsenKveFCB) December 11, 2024