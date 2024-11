Flick elmondta, szerinte mi kell a BL megnyeréséhez

Hansi Flick a Crvena zvezda elleni szerdai BL-összecsapás előtti sajtótájékoztatón nyilatkozott, ahol azt is elárulta, mit gondol csapata végső győzelmi esélyeiről a sorozatban.

Azok után, hogy az első fordulóban kikapott a Monaco otthonában, a Barcelona két kiütéses győzelemmel folytatta a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszát és előkelő pozícióból várja a folytatást és a hátralévő öt mérkőzést.

A negyedik játékhetet a 10. helyen kezdte a gránátvörös-kék alakulat, a csapat német trénere, Hansi Flick szerint azonban még közel sincs biztonságban a katalánok továbbjutása.

„Még sok minden változhat. Most az a legfontosabb, hogy nyerjük a meccseinket. Azt sem tudom, hányadik helyen állunk, de az alapszakasz még csak most kezdődött, reméljük, a végén ott leszünk a legjobb nyolcban. Ez a tervünk és szerintem meg is tudjuk valósítani” – mondta Flick.

A nyáron kinevezett szakember arra is reagált, hogy több szakértő szerint a Barcelona jelenleg a legjobb csapat Európában és komoly esélye van a legrangosabb európai kupasorozat megnyerésére.

Rengeteget kell dolgozni azért, hogy egy csapat meg tudja nyerni a Bajnokok Ligáját. Rengeteg jó csapat van rajtunk kívül, amelyeknek ugyanez a célja. Mi a kemény munkában hiszünk és a pályán tesszük a dolgunk – vélekedett a német.

A Barcelona szerda este komoly lépést tehet a továbbjutás kiharcolása felé, hiszen az eddig pont nélkül álló Crvena zvezda lesz a spanyol listavezető ellenfele.