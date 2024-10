Flick dilemmája az El Clásico előtt

Az FC Barcelona német trénerének problémája azonban korántsem orvosolhatatlan, mint az kiderült a szombati rangadó előtti sajtótájékoztatón.

Hansi Flick az első valódi El Clásicójára készül.

Annak ellenére, hogy a felkészülési időszak amerikai túráján egyszer már legyőzte a csapatával a Real Madridot. De azért ez egészen más meccs lesz.

„Az a dolgom, hogy jól felkészítsem a csapatot. Láttam, hogy minden játékos alig várja, hogy játszhasson. Nincsen kétségem, ez egy nagyon jó meccs lesz.”

Flick a média kérdéseire természetesen kitért a mérkőzés nehézségeire. Konkrétan Vinicius Junior és a Kylian Mbappé elleni játékra. Arra, hogyan alkalmazkodnak majd a Real Madridhoz.

„Megvannak az elképzeléseink. Már a Bayern ellen is megvoltak, és a mérkőzés közben jöttünk rá, hogy fejlődnünk kell. Minden meccsen alkalmazkodnunk kell az ellenfélhez. Most a Real Madrid ellen is alkalmazkodunk majd. Minden játékos nagyon felkészült és bízom bennük, mert remekül teljesítenek. Megmutattuk ezt a Bayern ellen és megmutatjuk majd Madridban is.”

Flick arról azonban nem volt hajlandó beszélni, hogy ki húzhatja majd fel a 10-es mezt szombaton. Úgy tűnik, hogy ez az egyetlen dilemmája a vezetőedzőnek. Kérdés, hogy Fermin Lopez kezd-e, vagy Dani Olmo visszatér a csapatba?

„Még nem döntöttem el, hogy ki kezd. Fermin három gól segítője volt szerdán. Pontosan ezt vártuk tőle. Nagyon boldog vagyok, hogy visszatért sérülése után, és annak, hogy nagyszerű teljesítményt nyújtott. De még nem döntöttem el, hogy ő kezd-e”

Vagyis lesz olyan pont az összeállításban szombaton este, ami nemcsak az ellenfélnek, hanem a saját csapatának is meglepetés lesz.