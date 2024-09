Flick, a megsérült ter Stegennek „ajánlotta” a Barca sikerét

Hiába a kiütéses Barca-győzelem, ezúttal a Villarreal felett, Hansi Flick ismét elvesztette egy játékosát. Ezúttal az egyik legfontosabbat.

A Barcelona 5-1-re győzött idegenben és ezzel gyakorlatilag elsüllyesztette a „sárga tengeralattjárónak” becézett Villarrealt.

A találkozó után Hansi Flick és Raphinha is a a súlyosan megsérült Marc-Andre Ter Stegennek ajánlotta a sikert.

„Nagyon örülök az 5-1-es győzelemnek, de nagyon szomorú vagyok Ter Stegen miatt.” – mondta Hansi Flick a meccs utáni üzenetében.

Megvárunk. Súlyos sérülésnek tűnik, de várunk”

A hírek szerint Ter Stegenre 7-9 hónapos szünet vár. A következő napokban derül ki a pontos a helyzete, de a kezdeti prognózisok szerint a szezonja véget ért.

Flick mondatait Raphinha is visszhangozta, mivel a megsérült kapustól ő vette át a csapatkapitányi karszalagot. A brazil két gólt is lőtt a meccsen, de a találkozó után így is Ter Stegennek üzent.

„Ő egy nagyon különleges és fontos személy az öltözőben. Ezt a győzelmet száz százalékban neki ajánljuk.”

A Barcelona ezzel a sikerével továbbra is hibátlan, de Hansi Flick elől lassan kifogynak a játékosok.