Yamalt és Williamset is figyelmeztették

Luis de la Fuente szerint Nico Williamsre és Lamine Yamalra is fontos feladat vár a keddi Franciaország elleni elődöntőben. Szélsőit viszont óva intette a kapitány, hogy mindent sebességből oldjanak meg a müncheni mérkőzésen.

A spanyol válogatott magabiztosan lehet a mérkőzés előtt, hiszen az Európa-bajnokság talán legszebb futballját mutatták be eddig. Négy mérkőzésen a rendes játékidőben, egyen pedig a hosszabbításban tudtak nyerni.

A tiniszenzáció, Lamine Yamal kulcsszerepet vállalt ebben, a 16 éves játékos több rekordot döntött a kontinenstornán. Legutóbbi, németek elleni asszisztjával ő lett az első húsz év alatti futballisa az Eb-k történetében, aki három gólt is elő tudott készíteni.

3 – Lamine Yamal is the first teenager to ever provide three assists at a single European Championship. Playground.#EURO2024 pic.twitter.com/8Z4ph4qKBX

