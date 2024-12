Fetrengés után gólpassz és ünneplés a PAOK-Fradi El-derbin

A PAOK 5-0-s, kiütéses, Ferencváros elleni EL-diadala alkalmával a második gól előtti pillanatokról került elő egy érdekes felvétel.

Mi is beszámoltunk róla, hogy nem úgy alakult a Ferencvárosi TC labdarúgóinak Szalonikiben tett túrája, ahogy azt előzetesen eltervezték.

Utólag azonban sokan nem is az 5 kapott Fradi-gólra emlékeznek, hanem a második hazai találat előtti jelenetekre. Andrija Zivkoviccsal szemben követtek el szabálytalanságot az FTC 16-osának szélén. Ez még nem nagy varázslat. Azonban az korántsem biztos, hogy a televíziós közvetítés alkalmával annyira nyilvánvalóan látszottak a fault utáni történések. Szerencsére a modernkori technika segít mindent megörökíteni.

Azt is, ahogy a PAOK-játékos embertelen fájdalmak közepette hempereg, hogy aztán a játékvezetői paskolást követően felüljön, majd feltápászkodjon. Majd saját maga végezze el a szabadrúgást, amiből aztán Brandon Thomas a második görög gólt jegyezte. Zivkovic lelkes ünneplése és ugra-bugrálása már csak hab a tortán.

Crazy bit of footage of PAOK's second goal. Focused the camera on Zivkovic from the moment he got fouled, through getting up, taking the free kick, assisting the goal and celebrating with team mates pic.twitter.com/PEPrM3kg8i

— Ray Mundo Futbol (@RayMundoFutbol) December 12, 2024