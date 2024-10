Ferrari-dominancia az egyetlen austini szabadedzésen

Carlos Sainz Jr., a Ferrari spanyol versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1-es sorozat Egyesült Államok Nagydíjának pénteki szabadedzésén.

Csapattársa, a monacói Charles Leclerc autózta a második legjobb időt, a harmadik leggyorsabb kör pedig az összetettben vezető, vb-címvédő és háromszoros világbajnok Max Verstappené, a Red Bull holland versenyzőjéé volt.

Az austini versenyhétvége 23.30-tól a sprintkvalifikációval folytatódik.

FP1 CLASSIFICATION@ScuderiaFerrari lead the way in our only practice session of the weekend 👏

