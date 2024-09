Újabb sérült a Barcánál, ezúttal az olimpiai bajnok tehetség esett ki

Az előző szezonban szinte alapemberré vált Xavi csapatában, idén viszont más a helyzet, de azért minden bizonnyal hiányozni fog a keret szűkössége miatt.

Marc Bernal egész szezonra kiterjedő sérülése után újabb aggodalomra lehet oka a Barcelona szurkolóknak, ugyanis Fermín López is megsérült. A párizsi olimpián remek formában játszó, hat meccsen hat gólt és egy gólpasszt jegyző futballista kedden az U21-es válogatott edzésén szenvedett izomszakadást. Az elvégzett MRI-vizsgálatok alapján úgy tűnik néhány hét kihagyás vár a 21 éves középpályásra. A korosztályos válogatott szövetségi kapitánya a szintén Barcelonát erősítő Pablo Torrét hívta be a helyére.

🚨🇪🇸 Barça midfielder Fermin López has suffered a muscle injury and leaves the national team, statement confirms.

More tests to follow. pic.twitter.com/XBpNKMJDHl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 3, 2024