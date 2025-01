Férfi kézilabda-vb – Az elődöntő sem elérhetetlen a magyar válogatott számára

A legkönnyebbnek tűnő ág ellenére a negyeddöntőbe jutás sem lesz könnyű, de az elődöntőbe kerülés sem elérhetetlen a magyar férfi kézilabda-válogatott számára a kedden kezdődő világbajnokságon.

Chema Rodríguez szövetségi kapitány csapata a horvát-dán-norvég közös rendezésű torna csoportkörében szerdán Észak-Macedónia, pénteken Guinea, vasárnap Hollandia ellen lép pályára Varasdon, egyaránt 20.30-tól.

Az északmacedónok kellemetlen ellenfélnek ígérkeznek, de nem verhetetlennek, ugyanis a keretüket kizárólag olyan kézilabdázók alkotják, akik hazájuk bajnokságában szerepelnek.

Két évvel ezelőtt, a legutóbbi vb-n a 27., a tavalyi Európa-bajnokságon pedig a 17. helyen végeztek. Nagy meglepetésnek számított, hogy májusban 34-27-re kikaptak a Feröer-szigetektől. Novemberben pedig 29-27-re Litvániától, a múlt szerdai edzőmérkőzésen viszont csak 27-25-re maradtak alul Horvátországgal szemben.

Guinea legyőzése kötelező feladatnak számít, annak ellenére is, hogy néhány játékosa a francia élvonalban szerepel. Az előző Afrika-bajnokságon ötödik helyezett csapat szövetségi kapitányi posztjára decemberben visszatért Kevin Decaux elmondta, már azt is óriási sikernek tartják, hogy első alkalommal kijutottak a világbajnokságra.

Az erőviszonyok alapján a magyar-holland meccs lehet a csoportdöntő, egyben a három évvel ezelőtti rossz emlékű találkozó „visszavágója”.

A 2022-es, részben hazai rendezésű Európa-bajnokság csoportkörének első fordulójában a hollandok 31-28-ra nyertek a magyarok ellen a telt házas MVM Dome-ban. Nagy különbség, hogy akkor még csak egy-két játékosuk szerepelt európai élbajnokságban, a jelenlegi keretükből viszont már tizenketten kézilabdáznak Németországban, illetve a francia és a svájci első osztályban.

Az előző vb-n 14., az egy évvel ezelőtti Eb-n pedig 12. lett az együttes, amely a felkészülés során Koszovót és Olaszországot magabiztosan legyőzte, és Svájctól is csak egy góllal kapott ki. Szövetségi kapitánya továbbra is a játékosként háromszoros olimpiai ezüstérmes, kétszeres világ- és négyszeres Európa-bajnok svéd Staffan Olsson.

A szintén varasdi középdöntőbe az első három helyezett jut és viszi magával a másik két továbbjutó elleni eredményeit. Ott a Katar, Kuvait, Ausztria, Franciaország négyes első három helyezettje lehet a magyarok ellenfele.

A papírforma alapján nem szabad, hogy Katar és Kuvait legyőzése problémát okozzon Bodó Richárdéknak.

Ausztria a tavalyi Európa-bajnokság középdöntőjében meglepetésre 30-29-re nyert a magyarok ellen, ám ezúttal hiányzik a keretéből egyik legjobbja, Nikola Bilyk.

Az előző vb-n ezüstérmes, Európa-bajnoki címvédő franciák ezúttal is rendkívül erős kerettel, éremesélyesként érkeznek a tornára.

A középdöntő-csoport első két helyezettje folytathatja a zágrábi negyeddöntőben. Amennyiben a magyar együttes odajut, az erőviszonyok alapján minden bizonnyal Izland, Egyiptom, Szlovénia és a társházigazda Horvátország közül kerül ki az ellenfele. Ennek az ágnak az elődöntője szintén a horvát fővárosban lesz, a döntőt és a bronzmérkőzést pedig Oslóban rendezik.

Nagy László csapatvezető, a magyar szövetség elnökségi tagja az MTI-nek elmondta: meglepetés lenne, ha a címvédő, olimpiai bajnok Dánia nem jutna döntőbe, nála is a legutóbbi három világbajnokság aranyérmese számít a torna egyik nagy esélyesének. Hozzátette, biztos benne, hogy a franciák a számukra sikertelen olimpia után – a negyeddöntőben búcsúztak – jobb teljesítményt nyújtanak majd.

„A horvátok a részben hazai rendezés miatt is biztosan ütni-vágni fognak, és nagyon igyekezni, hogy minél előrébb végezzenek, hiszen bennük van a bizonyítási vágy. Jó játékosaik vannak, úgyhogy ők is ott lehetnek a végelszámolásnál”

– jegyezte meg.

Mint mondta, soha nem lehet pontosan tudni, mi várható a spanyoloktól, hiszen többször is dobogóra állhattak olyan világversenyen, amelyre megújult kerettel mentek.

A játékosként 209-szeres válogatott jobbátlövő szerint a németek az olimpián – ahol ezüstérmesek lettek – újra bizonyították, hogy ott vannak a világ élvonalában. A norvég csapat biztosan „nehéz falat lesz” mindenki számára, és „bízom benne, hogy a magyar válogatott ott lehet az ötödik-hatodik hely környékén, számomra ez nagyon jó, nagyon elfogadható eredmény lenne, és örülnék, ha folytatnánk a felzárkózást az elit kézilabdához” – hangsúlyozta.

A magyar válogatott először december 13.és 17. között készült együtt, majd a külföldön szereplő kerettagokkal kiegészülve január 2-án folytatta az edzéseket. Múlt szerdán Zomborban 31-31-es döntetlent játszott Szerbiával, amelyet pénteken Szegeden 28-23-ra legyőzött.

Mindkét találkozón voltak remek időszakai – támadásban és védekezésben is -, de hullámvölgyei is a csapatnak. Noha utóbbi tavaly már nem volt rá jellemző. Az együttes egyik erőssége az összeszokottság lehet, hiszen az elmúlt évben megszokott keretből csak Szöllősi Szabolcs került ki és a junior világbajnoki ezüstérmes jobbátlövő, Ónodi-Jánoskúti Máté került be.

A szerdai meccs elején Sipos Adrián izomsérülés miatt kivált a játékból, pénteken nem is lépett pályára.

A német bajnoki listavezető MT Melsungen beállójának hiánya nagyon érzékeny veszteség lenne a nemzeti csapat számára a tornán. Egyértelműen évek óta ő a védelem egyik oszlopa.

A jobbátlövők közül Ilic Zoran a szezon elején sérüléssel és betegséggel is küszködött. Csak november elején játszott először mérkőzést a HSV Hamburgban, és egyelőre nem tudta visszanyerni korábbi remek formáját, Ancsin Gábort pedig december végén és január elején döntötte ágynak a betegség, ami visszavetette az erőnlétét.

Ez lesz a 29. férfi világbajnokság. A mezőny 32 csapata összesen 108 mérkőzést játszik Norvégiában (Oslo), Dániában (Herning) és Horvátországban (Porec, Varasd, Zágráb) a húsz nap alatt. A nyitómérkőzést kedden 17.30-tól Olaszország és Tunézia játssza Herningben.