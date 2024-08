Dibusz tizenegyest is védett, de kikapott Dániában a Fradi

A Ferencváros 2-0-ra kikapott a dán Midtjylland vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójának első, keddi mérkőzésén.

A kiegyenlített első félidőben a hazaiak egy hatalmas védelmi hibát kihasználva a lengyel Adam Buksa góljával szereztek vezetést a 17. percben, majd a másodikban már fölényben futballozva megduplázták előnyüket a csereként beállt Franculino találatával.

A nyáron kinevezett holland vezetőedző, Pascal Jansen irányításával három győzelem után először kaptak ki a zöld-fehérek.

A visszavágót egy hét múlva a Groupama Arénában rendezik. A párharc győztese a szlovák Slovan Bratislava és a ciprusi APOEL csatájának továbbjutójával küzd meg a főtábláért, a vesztes az Európa-liga utolsó selejtezőkörében a feröeri Klaksvík és a bosnyák Borac Banja Luka párharcának továbbjutójával találkozik.

A meccsről részletesen

A Ferencváros kezdte jobban a mérkőzést, többet birtokolta a labdát, de helyzetet nem tudott kialakítani, viszont dán riválisa még Dibusz kapujáig sem jutott el. A skandinávok teljesen váratlanul mégis vezetést szereztek, mert a zöld-fehérek egyik nyári szerzeménye, Gustavo határozatlan volt hátul, a labdavesztése pedig hazai gólt eredményezett.

Hátrányban azonnal magasabb sebességi fokozatba kapcsolt a magyar bajnok, sorra vezette a veszélyes támadásokat, a kezdeti rohamok után a nagyobb területtel jól élt a Midtjylland is, így Dibusznak többször is nagyot kellett védenie, de a túloldalon Olafssonnak is volt bravúrja Zachariassen fejesénél. A szünet előtti percekben a Ferencváros nagy nyomást gyakorolt a dán kapura, viszont a legnagyobb lehetőség a Midtjylland előtt adódott a Ramírez kezezéséért megítélt büntető nyomán, melyet Dibusz hárított.

Térfélcserét követően a dánok kerültek fölénybe, ezen a vendégek hármas cseréje sem tudott változtatni, sőt, a hazaiak cseréje, Franculino új lendületet adott csapata játékának, előbb a jobb kapufát találta el, majd a játékrész derekán túl egy kiugratást követően ziccerben már nem hibázott. A magyar bajnoknak nem volt reális esélye a szépítésre sem, ellenben a dánok csak azért nem tudták tovább növelni az előnyüket, mert Dibusznak újabb remek védései voltak.