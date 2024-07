Walesi ellenfél vár a Ferencvárosra a BL-ben

A The New Saints lesz a Ferencváros labdarúgócsapatának ellenfele a Bajnokok Ligája selejtezőjének második fordulójában.

A walesi együttes múlt heti, 3-0-s hazai sikerét követően kedden idegenben 1-1-es döntetlent játszott a montenegrói Decic vendégeként Podgoricában. Így 4-1-es összesítéssel a TNS nyerte meg a párharcot.

Next up for @tnsfc in the @ChampionsLeague: The Hungarian champions 🇭🇺#UCL | #JDCymruPremier pic.twitter.com/9TXd28ka2q

— JD Cymru Leagues 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@CymruLeagues) July 16, 2024