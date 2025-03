Ferdinand bátor kijelentése: A PSG hamarosan BL-győztes lehet

A Paris Saint-Germain nehéz feladat előtt áll a Bajnokok Ligájában, hogy ledolgozza a Liverpool elleni 1-0-s hátrányát kedden este az Anfielden.

A párizsiaknak rengeteg helyzetük volt, de nem tudtak élni velük. Eközben Alisson Becker kulcsszerepet játszott abban, hogy megakadályozza a PSG gólszerzését, hiszen az első félidőben négy, a szünet után pedig még öt védést mutatott be.

Annak ellenére, hogy a PSG folyamatos nyomást gyakorolt, végül a Liverpool szerzett döntő gólt.

A 87. percben Alisson egy hosszú labdát indított Darwin Núñeznek, aki megnyerte a párharcot, és átadta a labdát cserejátékos Harvey Elliottnak. A fiatal középpályás megőrizte a hidegvérét, és Gianluigi Donnarumma mellett betalált, így a Liverpool előnnyel várhatja a visszavágót.

A Liverpool elleni visszavágó előtt a TNT Sports szakértője, Rio Ferdinand tett egy merész nyilatkozatot a PSG csapatának jövőjével kapcsolatban. A korábbi kiváló játékos szerint bár egy gólos hátrányban vannak, mégsem zárja ki, hogy a francia csapat fordítani tud.

„Azt gondolom, hogy most a Paris Saint-Germain olyan csapattal rendelkezik, amellyel a szurkolók is összekapcsolódnak. Ahogy dolgoznak, a mentalitásuk, ahogy játszanak, a Luis Enrique által alkalmazott játékmód és a csapat felépítése. Azt hiszem, hogy a következő két-három évben, ha nem is idén, de megnyerhetik a Bajnokok Ligáját” – mondta Ferdinand.