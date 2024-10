Megtámadták az MU-szurkolókat Isztambulban

A Vörös Ördögök szimpatizánsain egy nagyjából ötven fős török ultracsoport ütött rajta.

Törökországban pályára lépni még a honi csapatoknak sem leányálom. A Fenerbahce-szurkolók „vendégszeretetéből” ezúttal egy maroknyi United-csoport kapott első kézből ízelítőt.

Szerda este gyanútlanul sétáltak a török nagyváros utcáin a csütörtöki, Fenerbahce elleni El-mérkőzésre készülő Manchester United drukkerei, amikor egy körülbelül félszáz főből álló Fener-brigád rájuk támadt.

Man United fans being attacked out in Istanbul last night.

