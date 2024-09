Felgyújtott pálya és üvegszilánkok – a Partizan szurkolói miatt halaszthatják az Örök derbit

Hétfőn este hét órától rendeznék a 174. Örök derbit, vagyis a Partizan Belgrad és a Crvena zvezda rangadóját. A feltételes mód pedig azért, mert könnyen lehet, hogy halasztani kell majd a mérkőzést. Történt ugyanis, hogy a Grobari szurkolócsoport, amely a Partizan egy ultratábora, szombat este belógott a csapat stadionjába és savval locsolták le a pályát, amit meg is gyújtottak, valamint üvegszilánkokat szórtak el rajta. Tették mindezt azért, mert a brigád az elmúlt időszakban rossz kapcsolatot ápol a Partizan vezetőségével, a derbire be is jelentették, hogy nem hajlandóak kimenni, tehát bojkottálják a meccset.

21/09/2024 Serbia 🇷🇸 Last night in Belgrade 1 day before the Eternal Derby certain people entered in the stadium and burned the grass with acid and trew broken glass.

The relation between Grobari and the Board of the club has escalated more, in a on going conflict. Partizan… pic.twitter.com/i7phDhCSyN

