Felépült a kómából, Katarba igazolt a spanyol válogatott kapus

A katari Al Gharafa szerződtette a súlyos fejsérülésből felépülő Sergio Ricót – számolt be Twitter-oldalán Fabrizio Romano.

Sergio Rico 2023 májusában egy lovaglás során szenvedett súlyos fejsérülést és a nyaki csigolyatörést, amikor leesett a lóról, majd ezt követően az még fejbe is rúgta. Az egyszeres spanyol válogatott kapus az esetet követően kómába esett, az orvosok sokáig az életéért küzdöttek. Rico húsz kilót fogyott és végül három hét után tért magához.

Sergio Rico legutóbb a Paris Saint-Germain kapuját védte, amellyel háromszor francia bajnokságot, kétszer pedig Francia Kupát nyert. A 31 éves hálóőr a Sevillával háromszor hódította el az Európa-liga trófeát.

A korábban a 37-szeres magyar válogatott Németh Krisztiánt is foglalkoztató Al Gharafa jelenleg a negyedik helyen áll a katari élvonalban.

