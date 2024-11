Felcsillant a remény Szalai Attila számára? Edzőváltás a csapatánál

A Szalai Attilát foglalkoztató német TSG 1899 Hoffenheim labdarúgóklub hétfőn menesztette Pellegrino Matarazzo vezetőedzőt. A tavaly februárban kinevezett amerikai szakvezető irányításával a csapat tíz forduló után a Bundesliga tabellájának 15. helyén áll, és az Európa-liga alapszakaszában is csak egy mérkőzést nyert meg az eddigi négy forduló során.

Szalai Attila a nyári szünetben tért vissza Freiburgból a Hoffenheimbe, az Európa-bajnokság után két felkészülési mérkőzésen pályára lépett, azóta viszont egyetlen tétmeccsen sem kapott lehetőséget.

🚨🔵 Excl | Christian #Ilzer (Sturm Graz) is the top candidate for TSG Hoffenheim if Pellegrino Matarazzo is dismissed today!

The signs currently point towards a separation between the 46-year-old American and Hoffenheim. Talks are now being held with Andreas Schicker.

If… pic.twitter.com/WVTpyaz52H

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 11, 2024