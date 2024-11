Félbeszakadt Simeone interjúja a jubileumi meccse után

Diego Simeone 700. mérkőzésén ült az Atlético kispadján. A csapata nyert, de a vezetőedző meccs után nem tudta befejezni az értékelést.

Pedig nem akármilyenre sikerült a 700. találkozó. Hiszen az Atlético már a 7. percben hátrányba került. De a hajrában a maga javára fordította a meccset az Alaves ellen. A 2-1-es sikerrel pedig fellépett a tabella második helyére.

A találkozó után pedig előkerültek a találkozó előtti pletykák. Ugyanis a hírek szerint a tulajdonosok meg akarnak válni a vezetőedzőtől. Elsősorban a magas fizetése miatt.

Így a mérkőzés utáni értékelésnél is nekiszegezték a kérdést. Amire megpróbált válaszolni a tréner.

„Csak a jelenben élek. Ez egy remek pillanat. Jól érezzük magunkat, a játékosok felelősségteljesen dolgoznak. Nyugodt vagyok, békés. Olyan helyen vagyok, ahol… (elcsuklik a hangja) annyira szeretem, és ennyi.”

Itt pedig mielőtt a torkát szorongató érzelmek előtörtek volna otthagyta a beszélgető partnereket és elsietett, mielőtt a kőkemény Simeone-kép egy kicsit is csorbult volna. (A videót lentebb tekinthetik meg)

Az Atletico Madridnak legközelebb Prágában lesz jelenése a Bajnokok Ligájában a Slavia ellen.

🚨🇦🇷 Diego Simeone gets emotional post-game: “As you see me, I live in the moment. We’re having a good time, and the players are working responsibly. I’m calm, at peace. I’m in a place that… (gets emotional) I love so much, and that’s it. Goodbye.”

pic.twitter.com/zHnZaIdJ29

— Atletico Universe (@atletiuniverse) November 23, 2024