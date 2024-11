„Fel kell venni a gumicsizmákat, és sarat kell dagasztani”

Szokatlan élmények érik a Manchester City játékosait. A sorozatban elszenvedett 4 vereségről nem véletlenül nyilatkozik feldúlt hangulatban Kyle Walker, a klub sztárhátvédje.

Ha azt állítjuk, hogy a Manchester City szélsőhátvédje, Kyle Walker nem kifejezetten boldog klubja zsinórban elszenvedett 4 veresége kapcsán, nem túlzunk. Az angol sztárcsapat legutóbb a Brighton vendégeként kapott ki 2-1-re, ami egymás után a negyedik elbukott City-tétmeccs volt. Nem mellesleg pedig Pep Guardiola angliai szerepvállalásának első, 4 meccses vesszőfutása is egyben.

„Mostanában akadnak pillanatok, amelyekből eddig jól, most azonban rosszul jövünk ki. Leginkább azért, mert lassúak vagyunk, fejben és lábon egyaránt. Ez egy ilyen időszak számunkra. Nem tagadom, jókor jön a szünet számunkra.”

Kyle Walker: “We’ve been very fortunate over the last eight years to have had a lot of success, so this is the time to show CHARACTER! This is the time you STICK YOUR WELLIES ON and go through the MUD! Now, we get to see the REAL characters – and who’s going to push through and… pic.twitter.com/Io2F78zTQD

— City Report (@cityreport_) November 9, 2024