Fehér szmokingban irányította csapatát a Barcelona vezetőedzője

Persze ez esetben nem az FC Barcelona, hanem Barcelona Sporting Club tréneréről beszélünk, aki tökélyre fejlesztette az öltözetét.

Ha valaki nem ismerte volna Segundo Alejandro Castillo nevét a dél-amerikai futballban, az szerdán biztosan megtanulta. Hiszen a guayaquili Barcelona Sporting Club edzője olyan elegánsan állt oda a csapata nemzetközi kupameccsére, hogy utána akár egy bálba is elmehetett volna.

Az ecuadori szakember játékosként bajnok és kupagyőztes volt a szerb Crvena Zvezdával a 2000-es évek elején. Majd hazájában kétszeres kupagyőztes volt.

A tavalyi évben még csak asszisztens edzője volt a Barcelona Sporting Clubnak. Idén viszont már ő lett a vezetőedző. Ami jelentős változást hozott a csapat életében és új fokra emelte az edzői munka értelmezését.

Hogy mit jelent az, hogy megtiszteltetés? Nos Segundo Alejandro Castillo minden egyes találkozón ezt megmutatja. Hiszen egy kicsit divatdiktátor is, amellett, hogy egy ecuadori futballcsapat vezetőedzője.

A Libertadores-kupa selejtezőjének harmadik fordulójában azonban még az eddigi rajongóit is meglepte, amikor kisétált a csapat után a Corinthians elleni párharc első találkozójára.

Mielőtt bárki arra gondolna, hogy a Segundo Alejandro Castillo a különleges alkalomra öltözött volna ki. Nos ebben csak félig lenne igaza.

Tudnunk kell, hogy mi vagyunk a Barcelona SC. Úgy is kell képviselnünk a klubot.”

Mondta a vezetőedző a PRIMICIAS-nak adott interjújában korábban és ehhez tartotta magát ezúttal is.

A Corinthians ellen a Barcelona Sporting Club edzője fehér szmokingot és hozzáillő mellény viselt, amit természetesen csokornyakkendő egészített ki.

Segundo Alejandro Castillo elmondása szerint egyébként nem segíti a munkáját öltözködési tanácsadó.

A Barcelona SC szurkolói már az „Idol” becenevet adták neki és nem túlzás azt állítani, hogy ő a legjobban öltözött karakter az ecuadori futballban.

A vezetőedző tehát nem melegítőben áll a kispad előtt, de aki azt gondolná, hogy csak ebből áll a vezetési stílusa az téved.

A Libertadores-kupa selejtezőkörében a Barcelona SC egy sima hármassal küldte haza a brazil Corinthianst.

📹 All 3⃣ goals from @BarcelonaSC‘s comprehensive victory in Guayaquil! 🇪🇨🔝#GloriaEterna pic.twitter.com/0ElODrngu0

— CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) March 6, 2025