Federer és Nadal is gratulált Thiemnek a fényes karrierjéhez

Roger Federer és Rafael Nadal a közösségi médiában gratulált Dominic Thiemnek a visszavonulásához, miután az osztrák játékos vereséget szenvedett az Erste Bank Openen.

„Egy fényes karrier ér véget. Gratulálok, Domi” – írta Federer egy Instagram-történetben.

Thiem hét mérkőzésükből ötször legyőzte Federert. Egyetlen döntőjük a 2019-es BNP Paribas Openen zajlott, ahol az osztrák megszerezte egyetlen ATP Masters 1000-es címét.

An incredible player – but an even better person ✨

Dominic Thiem in the words of his peers 🗣️ @domithiem pic.twitter.com/6Y13QkQqKc

— Tennis TV (@TennisTV) October 22, 2024