TOP 5: Valverde: Ha megint ellenük kell játszanom, én lehet, kihagyom

Az uruguayi középpályás pályafutása egyik legnehezebb meccsének tartja az előző szezonban vívott Manchester City elleni párharcot.

A Real Madrid és a Manchester City párharca az előző Bajnokok Ligája szezon egyik legérdekesebb összecsapását hozta. A visszavágón hiába volt számtalan helyzete az angol együttesnek és védekeztek gyakorlatilag úgy, hogy a háló már nyomta a hátukat, végül tizenegyespárbajt követően kiejtették a címvédőt. Ezt követően pedig a Királyi Gárda meg is nyerte a BL-t és története 15. sikerét aratta.

Federico Valverde, a Real középpályása úgy tekintett vissza a napokban a City elleni meccsre, mint karrierje egyik legkeményebb mérkőzése.

„A Manchester City elleni találkozó nagyon nehéz volt számomra. Sokat szenvedtem a tizenegyesek alatt. Ha még egyszer azt mondják, ellenük kell játszanom, én kihagyom. Félelmetes, milyen erős csapatról van szó az esetükben” – nyilatkozta az uruguayi játékos. Ugyanakkor a 26 esztendős futballista a Real-mentalitásról is szót ejtett.

