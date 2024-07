Faképnél hagyja a Monacót a georgiai Eb-hős?

Az egyik legnagyobb riválisnál köthet ki.

Fabrizio Romano az X-oldalán arról írt, hogy Georges Mikutadze a korábbi hírekkel ellentétben mégsem a Monaco, hanem minden bizonnyal a Lyon futballistája lesz. A georgiai játékos már meg is érkezett Lyonba, hogy átessen az ilyenkor szükséges orvosi vizsgálatokon. A transzferguru értesülései szerint a 23 éves támadó 2029-ig kötelezi el magát a hétszeres francia bajnokhoz.

🔴🔵🇬🇪 Georges Mikautadze, in Lyon today in order to undergo medical tests and sign in as new OL player from Metz.

After crazy saga with AS Monaco and even medical tests booked, Mikautadze decides to join OL and his contract will be valid until June 2029.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2024