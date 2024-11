Fájdalom nélkül akarok élni – Az argentin ász szívszorító vallomása

Juan Martin del Potro napi szinten jelentős fájdalmakkal küzd, mióta 2022-ben (lényegében végleg) szögre akasztotta az ütőjét.

Del Potro, az argentin ász 17 éves karriert futott be, 2009-ben megnyerte a US Opent, és 2018-ban a világranglista harmadik helyére lépett előre.

De karrierjének végét egy térdsérülés árnyékolta be, amelyet abban az évben szedett össze.

Nyolc műtét után Del Potro részletezte a teniszes pályafutása végének napi szintű küzdelmeit.

„Ezt senki sem tudta, de miután lejátszottam az utolsó meccsemet Delbonis ellen [Buenos Aires 2022], elrepültem Svájcba, és ötödik térdműtétemen estem át” – árulta el a 36 éves teniszező egy érzelmes, 11 perces videóban a közösségi oldalán.

„Azóta soha nem tettem nyilvánossá a műtéteimet, mert békét találtam abban a sajtótájékoztatóban, amit Federico elleni mérkőzés előtt tartottam, ahol elmondtam, hogy valószínűleg ez lesz az utolsó meccsem. Az emberek abbahagyták a kérdezősködést, hogy mikor térek vissza játszani. Titokban csináltam végig ezt az egészet, és ha sikerült volna, bejelentem, hogy visszatérek” – mondta.

„Két hónapot töltöttem Svájcban, egy Basel melletti faluban, próbáltam rehabilitálódni, de nem sikerült. Két és fél hónap után… újabb műtéten estem át. Visszamentem az Egyesült Államokba. További rehabilitáció, több mint 100 injekció mindenfelé. Folyamatos szenvedés. Ez az életem, mióta Federicóval játszottam” – mesélte az argentin.

„Amikor az első műtétem volt júniusban, az orvos azt mondta, hogy három hónap múlva játszhatok. Még be is neveztem három fedett pályás tornára az év végére. Attól a pillanattól kezdve soha nem tudtam fájdalom nélkül lépcsőzni. Fáj, amikor vezetek, fáj sokszor, amikor aludni próbálok. Ez egy véget nem érő rémálom.”

Juan Martin del Potro on Instagram telling the story of how his career had to end way earlier than he deserved.

Strong and emotional.

Tough not to cry. pic.twitter.com/RdTmAQJXr2

— José Morgado (@josemorgado) November 26, 2024