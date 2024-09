Barátaival futsalozott, amikor összeesett és meghalt a korábbi Arsenal-játékos

46 éves korában elhunyt Fabián Caballero, aki pályafutása során az Arsenalban és a skót Dundee FC-ben is megfordult.

A Paraguayi Labdarúgó Szövetség közleményt adott ki a ‘Tyson’ becenévre hallgató volt labdarúgóról. Caballero barátaival futsalozott Asunciónban, amikor bekövetkezett a tragédia.

„A Paraguayi Labdarúgó Szövetség szörnyen sajnálja a hazai és külföldi futballban kiemelkedő karriert befutó Fabián Caballero halálát. Osztozunk a család és a barátok fájdalmában ebben a nehéz időszakban” – áll a közleményben.

Caballero hazájában többek között a Tembetary és a Cerro Porteno csapataiban játszott, mielőtt kölcsönben az angol Arsenalhoz szerződött az 1998/99-es idényben.

Az Ágyúsok színeiben egy meccsen lépett pályára a bajnokságban. Csereként állt be a Middlesbrough elleni 1-1-es döntetlen alkalmából 1998 novemberében. Emellett az FA-kupában és a Worthington Cup-ban is kapott 1-1 meccset Arséne Wengertől.

Everyone at the club is deeply saddened to hear of the sudden passing of our former player, Fabian Caballero.

Our thoughts are with his family and friends at this time ❤️ pic.twitter.com/fGoILgAZT0

— Arsenal (@Arsenal) September 28, 2024