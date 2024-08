Fábián Bettina pazar versenyzéssel 5. helyen zárt 10 kilométeren

Fábián Bettina kiváló taktikával, érett versenyzéssel szerzett 5. helyet a nyíltvízi úszók 10 kilométeres női versenyében!

Bár akadtak anomáliák a nyíltvízi úszóversenyek előtt a Szajna állapotát illetően, a női 10 kilométeres táv szereplő végül a terveknek megfelelően elstartoltak reggel 7:30-kor. A mezőnyben az egyetlen magyar szereplővel, Fábián Bettinával.

A francia fővárost kettészelő folyóban rendezett 6 körös viadal első „karikája” az ismerkedés jegyében telt, különösen Betti számára, aki 20. helyen haladt át az időmérőponton, közel 1 perccel a vezető versenyző mögött.

Viszont a következő 3 kilométer megmutatta, hogy ez a taktika szerves része volt.

Merthogy a második kört már 8-ként zárta, a harmadikat pedig a 10. helyen, mindkét esetben ugyanolyan, immáron csupán 18-20 másodperccel lemaradva az első helyezett mögött.

A fokozódó mértékű sodrás ellenére is tartotta pozícióját a 4. kör során is a 19 éves magyar úszónő. Egyike volt annak a 4 fős bolynak, amely „lőtávolon” belülről követte az élen haladó Johnson – Van Rouwendaal – Tadeucci triót. Ugyanezt az 5. kör során is abszolválni tudta Betti, az 5-6. helyen haladva „utazott” a bollyal, amely továbbra is 18-20 másodperccel maradt el az élen haladóktól.

Az utolsó kör megkezdése előtti, áramlattal szemben letudott szakasz során az élen haladók növelték fórjukat, amely 34-36 másodpercesre hízott, 1,65 kilométerrel a célvonal előtt.

A hajrát Sharon Van Rouwendaal oldotta meg jobban az élbolyban – a hollandok világklasszisa csodás ívet és irányt választott a híd alól kiúszva, megszerezve az olimpiai bajnoki címet, az ausztrál Johnson és az olasz Tadeucci előtt. A németalföldi 2016 után másodszor nyert aranyat olimpián.

Fábián Bettina élete első olimpiáján zseniális hajrával, 42.7 másodperccel az immáron kétszeres olimpiai bajnok holland mögött célba érve ÖTÖDIK helyen zárt!