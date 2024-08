Ezüstérmet nyert, majd pincérnőnek állt

Zhou Yaqin a párizsi olimpián második helyen végzett gerendán, a 18 éves tornász szülei azonban nem engedik, hogy elszálljon a sikertől.

A kínai hölgyről már az ötkarikás játékok idején is elterjedt egy felvétel, amin a női gerenda versenyének két másik dobogósával pózol az éremfotó közben. Az olasz Alice D’Amato és Manila Esposito a már megszokott módon ráharapott medáljára, mire kicsit szégyenlősen Zhou is csatlakozott.

Could this be the cutest moment of the @olympics so far? 😍🤷🏽‍♂️ Chinese gymnast Zhou Yaqin didn’t know about the whole medal biting thing, but she’s a fast learner! 🏅😁 pic.twitter.com/6Qo4377tDy

Zhou hazatért kikapcsolódni Hengyangba, ahol szülei élnek és a sikeres ‘Kövér Tesó’ éttermet vezetik. A 18 éves ezüstérmes „pihenőjén” felkerült az internetre egy videó a lányról, ahogyan épp kivisz egy tál levest az étkezdében.

🇨🇳🥈 That cute Chinese gymnast, Zhou Yaqin, who learned the Olympic custom to bite medals after winning a silver one, returned home to work at the restaurant of her parents.

For marketing she serves food now in her Olympic uniform in the “Fat Brother”, Local Cuisine Restaurant… pic.twitter.com/RJ63RceWWT

— Lord Bebo (@MyLordBebo) August 16, 2024