Ezt látnia kell – káprázatos bombagól az FA-kupában

Könnyen lehet, hogy Lyndon Dykes már januárban megszerezte a szezon találatát a Lincoln elleni kupameccsen.

Dykes egy felívelt labdát szelídített meg mellel nagyjából huszonöt méterre a vendég kaputól, majd egy esernyő szerű csellel tisztára játszotta magát. Ezt követően ismét felsőtestével állított a játékszeren, amelyet egy pattanás után jobbal a felső sarokba bombázott. Íme:

Lyndon Dykes or prime Zlatan Ibrahimović? 🤔

The @BCFC and @ScotlandNT forward with an unbelievable goal 🤯#EmiratesFACup pic.twitter.com/pdWlz7d2XG

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 11, 2025