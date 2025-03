VIDEÓ – Az év gólját lőtték Mexikóban?

Lizbeth Ovalle könnyen lehet, hogy már márciusban megnyerte a 2025-ös Marta-díjat.

A mexiói Tigres UANL női csapatának középpályása a Chivas elleni bajnoki mérkőzés 76. percében – a Rubiales-ügyben érintett – Jennifer Hermoso beadását továbbította a vendég kapuba nyakatekert mozdulattal.

Helyettünk inkább beszéljenek a képsorok! Íme a videós bizonyíték Ovalle káprázatos találatáról.

We’ve never seen a goal like the goal Lizbeth Ovalle scored for Tigres last nightpic.twitter.com/dmiwSCrdZE

— COPA90 (@Copa90) March 4, 2025