Ezt látni kell: minden idők legkínosabb piros lapja Dél-Amerikából

Megdöbbentő indokkal állítottak ki egy játékost a perui kupamérkőzésen.

Naponta több száz futballmérkőzést játszanak világszerte, így azt gondolhatnánk, hogy már mindent láttunk. Nagyszerű gólok, váratlan bajnokok és borzalmas VAR-döntések – a futball rajongói már sok mindent megtapasztaltak az évek során. Azonban most az Atletico Awajun és a Cantorcillo FC összecsapása a perui kupában minden képzeletet felülmúlt. A játék történetének egyik, ha nem a legfurcsább és legkínosabb piros lapját mutatták fel. Az esetet látni kell ahhoz, hogy elhiggyük.

Sebastian Munoz, az Atletico Awajun játékosa éppen egy szöglet elvégzéséhez készülődött. A játékot azonban megállították, mivel a Cantorcillo kapusa, Lucho Ruiz sérülést szenvedett és ápolásra szorult.

Az ellenfél egyik játékosa azonnal észrevette Munoz cselekedetét, és gyorsan jelezte a játékvezetőnek. A bíró odament Munozhoz, és habozás nélkül felmutatta neki a piros lapot. A játékos heves tiltakozásba kezdett, láthatóan nem értette, miért küldték az öltözőbe.

IS THIS THE MOST EMBARRASSING SENDING OFF EVER? 😲

From the Copa Peru. A red card that has to be seen to be believed. 🟥pic.twitter.com/X8nYdUeGMm

— Men in Blazers (@MenInBlazers) August 18, 2024