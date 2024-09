Ezt látni kell: Kompany úgy szerel, akár fénykorában

A Bayern München szurkolói szerint a vezetőedző simán beférne a kezdőbe.

Négy évvel ezelőtt Vincent Kompany még az Anderlecht védelmének oszlopaként rúgta a bőrt, ma pedig a Bayern München vezetőedzőjeként készül a Bajnokok Ligája rajtra.

A bajorok Kompany irányítása alatt az első négy mérkőzést győzelemmel, ráadásul 15-3-as gólkülönbséggel abszolválták a Bundesligában. A német rekordbajnok tehát önbizalommal telve várhatja Dinamo Zágráb elleni BL-rajtot.

A belga tréner igyekszik példát mutatni játékosainkat az edzéseken. Rendszerint felveszi a mezt beáll a gyakorlatokhoz.

Vincent Kompany has still got it 😂🔥

September 15, 2024