„Ezt én nem látom magam előtt” – Gary Neville leszólta a londoni csapat bajnoki esélyeit

Viszont megnevezte azt a csapatot is, amely szerinte befoghatja a Liverpoolt és már nem a Manchester City neve merül fel ilyen kérdésekben.

Gary Neville, a Manchester United korábbi legendás játékosa a Sky Sportson, a The Gary Neville Podcastben beszélt arról, mit gondol a bajnoki esélyekről, miután a Liverpool 2-0-ra győzött a Manchester City ellen. A jelenleg kommentátorként és szakértőként dolgozó ex-focista leszögezte, a Vörösök az abszolút favoritok a Premier League megnyerésére, nemcsak a mutatott játék, hanem most már az igen jelentős előny miatt is. Az Arsenal-Chelsea duó előtt 9, a címvédő City előtt pedig 11 pont a fórjuk.

Neville viszont a Chelsea bajnoki esélyeit gyorsan leszólta. Elárulta, nem látja maga előtt azt, hogy bármennyire is jól kezdett Enzo Marescával a londoni kékek gárdája, hogy végül beleszóljon majd az aranyérem kérdésébe. A Chelsea a hétvégén nagyon magabiztos győzelmet aratott, 3-0-ra nyert a csapat az Aston Villa ellen és feljött a tabella harmadik helyére, sőt ugyanannyi ponttal áll, mint az Arsenal.

„Hogy őszinte legyek, a Chelsea számára ez még túl korainak tűnik. Egy fiatal csapatról van szó, egy új, még kiforrásban lévő projektről, és nem igazán érzem, hogy képesek lennének megszorongatni a Liverpoolt” – mondta Gary Neville, aki hozzátette, az Arsenalban látja, hogy beérje majd a Liverpoolt, de olyan biztos lett a Vörösök előnye, hogy ahhoz már tőlük is kellenek a botlások. Ugyanakkor a szakértő dicsérte Enzo Maresca kezei alatt a Chelsea stabilitását, most már hétről hétre várhatják a jó eredményeket.