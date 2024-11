Ezért nem ünnepelte pazar gólját Garnacho

Hiába szerezte meg szezonbeli 7. gólját Alejandro Garnacho, a Manchester United 3-0-s győzelme alkalmával lőtt gólját nem ünnepelte meg. Most már tudjuk, miért.

A Leicester City 3-0-s legyőzéséből Bruno Fernandes góllal, valamint egy Alejandro Garnachónak kiosztott assziszttal vette ki a részét. Az argentin-spanyol ifjonc ráadásul egészen szenzációsan tekert a vendégkapu bal felső sarkába. Íme, a lelátóról így nézett ki a dél-európaiak által megalkotott találat.

Garnacho goal from the stand 🔥 What will you say about his performance so far this season❔pic.twitter.com/Dwu9DUuTPJ — Coxy🕊️ (@utdcoxy) November 10, 2024

Érdemes megfigyelni, hogy Garnacho bármily csodás gólt is lőtt, nem igazán ünnepelt. Ami azonnal beszédtémát szolgáltatott a szigetországban. Különösen azt követően, hogy a csapatkapitány Fernandes, majd pedig Amad Diallo is hosszasan próbált beszélni Garnacho fejével. Hogy pontosan miről esett szó, sokáig nem lehetett tudni. most azonban Fernandes felfedte a titkot.

„Garnacho csodagólt jegyzett, de nem ünnepelte meg úgy, ahogy azt kellett volna. Saját elmondása szerint azért, mert néhány szurkoló megtalálta őt. Próbáltam elmagyarázni neki, hogy mindig lesznek károgók, de a nagy többség szereti a United-játékosokat. Éppen ezért kel élveznünk a pillanatot, különösen az olyan különlegesen egyedi gólokat, mint amilyen az övé is volt. Alejandro igazi egyéniség, egyedi kvalitásokkal. márpedig az ilyen egyedi kvalitások képesek meccseket eldönteni. Nem mindig tudnak betalálni, de nagyon sokszor igen.”

I wish supporters and the media start taking it easy with criticism. Look what it does to players! He scored and is downcast af!#mufc #garnacho #munlei pic.twitter.com/oiCyXbG2Hh — StrettyEnd (@_StrettyEnd) November 10, 2024

Azon túl, hogy a következő United-találkozón szinte biztosan komoly támogatást kap majd az argentin-spanyol, egy dolog vált biztossá. mégpedig az, hogy Bruno Fernandes egyre inkább magáénak érzi a csapatkapitányi szerepet. És ha a klub egyik ifjú csillaga maga alá kerül, akkor ott lesz mellette, hogy támogassa őt.