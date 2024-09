„Ez piros lap volt, Endricket ki kellett volna állítani” – véli az Alavés edzője

A fiatal brazil mérgében ágyékon rúgta ellenfelét, a VAR figyelmen kívül hagyta az esetet, így megúszta sárga lappal.

A Real Madrid 3-2-re győzött a Deportivo Alavés ellen a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság hetedik, hétközi fordulójában. A Királyi Gárda 3-0-ra is vezetett Lucas Vázquet, Kylian Mbappé és Rodrygo góljával. A mérkőzés 82. percében Endricknél kissé elszakadt a cérna, ugyanis mérgében ágyékon rúgta Mourinót, amit kisebb csodával határos módon megúszott sárga lappal, pedig elég egyértelmű volt a szándéka, íme az eset:

Endrick kicks the opponent in the groin on purpose, but only gets a yellow card 😂pic.twitter.com/booUv5ptlj

— Jan  (@FutbolJan10) September 24, 2024