„Ez csak a kezdet” – véli a válogatott újonca

Újoncként Gruber Zsombort, a bajnoki címvédő Ferencváros támadóját, valamint Szabó Leventét, a német másodosztályú Braunschweig csatárát is meghívta Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a novemberi Nemzetek Ligája-mérkőzésekre készülő 24 fős keretébe.

A mindössze 20 esztendős Gruber a Nemzeti Sportrádiónak elmondta, hogy nagyon boldog és alig tudja felfogni, hogy meghívót kapott.

„Büszkeséggel tölt el és tudom, hogy mennyit dolgoztam, és azt is, mennyit fogok még, mert ez még csak a kezdet. Ez egy újabb lépcsőfok a karrieremben és tényleg nagyon örülök neki” – mondta.

A Fradi támadója – aki a hétvégén a Debrecen elleni mérkőzésen megszerezte első bajnoki gólját a csapatban – azt is elárulta, mindig is arról álmodott, hogy a válogatott közelében legyen.

A 2016-os Európa-bajnokságon a magyarok Portugália elleni mérkőzésén fogalmazódott benne, hogy ő is szeretne a nemzeti csapat tagjaként pályára lépni.

Gruber szerint a támadó posztok bármelyikén megállja a helyét, és még nem beszélt Marco Rossival – sőt még nem is találkozott vele -, de a szövetségi kapitányon múlik, hol szeretné majd bevetni a pályán. Ugyanakkor kiemelte, hogy nehéz bekerülni a kezdő csapatba, de keményen edz és reméli, minél több lehetőséghez juthat majd a válogatottban.

A hatvanéves szakvezető a Telkiben tartott keddi sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, stábjával együtt arra törekedtek, hogy olyan játékosokat hívjanak meg, akik jelenleg jobb formában vannak, mint mások.

„Szabó Leventét a megsérült és október 20. óta nem futballozó Gazdag Dániel helyére hívtuk be, és Ádám Martin helyett is kellett találnunk valakit, hiszen ő sincs most igazán csúcsformában. Korábban is azt a gyakorlatot követtük, hogy meghívtunk olyan játékosokat, akiket szerettünk volna látni együtt, edzés közben a válogatott kerettel, és előfordult, hogy bizonyos futballistákat az itt nyújtott teljesítményük következményeként később már nem hívtunk be” – magyarázta Rossi.

Az A divízió 3. csoportjának harmadik helyén álló magyarok jövő héten szombaton a második hollandok vendégei lesznek Amszterdamban, három nappal később pedig a németeket fogadják telt ház előtt a Puskás Arénában.