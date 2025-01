Ez aztán a visszatérés! A Barca a legnagyobb meccsén nyithatja újra a Camp Nou kapuit

Történelmi pillanat lenne!

A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő FC Barcelona hivatalosan is tájékoztatta bérleteseit a Camp Nouba való visszatérés terveiről, miután a stadion felújítási munkálatai több késedelmet is elszenvedtek. A klub célja, hogy 2025. május 11-én, a Real Madrid elleni rangadóval térjenek vissza az ikonikus, már megújult stadionba.

A klub megerősítette, hogy a bérletek április 23-ig meghosszabbodnak a jelenlegi helyszínre, amely ebben időszakban az Estadio Olímpic Lluis Companys. Ez a periódus a Mallorca elleni mérkőzéssel zárul, de érvényes lesz a Király Kupa és a Bajnokok Ligája mérkőzésekre is. Azoknak a szurkolóknak, akik eredetileg a Spotify Camp Nouba vásároltak bérletet, igazított árú ajánlatot biztosítanak a változások miatt.

🚨Barcelona have extended season tickets at the Estadi Olímpic Lluis Companys until April 23 – with the El Clasico clash against Real Madrid on May 11 pencilled in as a fresh Camp Nou return date (@mundodeportivo) pic.twitter.com/1CpWQnYqBq

— Football España (@footballespana_) January 17, 2025