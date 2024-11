„Ez az új éra nem Flickkel, Xavival kezdődött”

Thierry Henry véleménye szerint Xavi nélkül ma nem tartana ott a Barca, ahol jelenleg.

A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő FC Barcelona alaposan berúgta a szezonját. Hansi Flick érkezése óta a katalán együttes szinte minden meccsén szárnyal, sorra lövi a gólokat és rekordot rekordra döntenek, már ami a gólszerzést illeti. A Barca hétközben 5-2-re nyert a Crvena zvezda ellen a Bajnokok Ligájában és már az automatikus legjobb tizenhatba kerülést érő hatodik helyen áll a ligaszakaszban. A keret nem sokat változott az elmúlt évhez képest, csupán Dani Olmo került be a képbe és időközben Lamine Yamal vált világklasszissá, s ezek alapján Thierry Henry, a klub egykori játékosa, nem is feltétlen Flicknek tulajdonítaná az új éra jelentette sikereket.

„Azt hiszem, nem Flickkel indult ez az éra. Xavi tette le az alapokat. Flick csak folytatta és tökéletesítette azt, amit Xavi elkezdett – korábban ő adott lehetőséget Lamine Yamalnak, Cubarsínak, több játékos is Xavi által került be a kezdőcsapatba” – fejtette ki véleményét Thierry Henry.

