Ez állhat Endrick mellőzése mögött?

Eddig egyetlen egy alkalommal kapott lehetőséget kezdőként.

A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Real Madridot erősítő Endrick az elmúlt 10 mérkőzésén csupán 45 percnyi játéklehetőséget kapott. A szezonban eddig két gólt szerzett, egyet a La Ligában egyet pedig a Bajnokok Ligájában. Igaz, a 18 esztendős brazil támadó még mindig nagyon fiatal, így korai lenne arról beszélni, hogy alapembernek kellene lennie a Királyi Gárdában. Ugyanakkor az ősi rivális Barcelonánál Lamine Yamal pont ilyen fontos láncszem a katalán csapatnál.

A Diario Sport információi szerint azonban komoly ok húzódik meg amögött, hogy Endrick csap epizódszereplő a Real Madridnál. A spanyol lap értesülései alapján Carlo Ancelottinak fenntartásai vannak a brazil játékossal kapcsolatban. Az olasz tréner úgy látja, a fizikai képességei még nem ütik meg a szintet, valamint meglátása alapján nem elég gyors a többiekhez képest. Sőt, a Diario Sport úgy értesült, hogy Ancelotti szerint a sebessége nem elegendő az európai klubfoci legmagasabb szintjéhez.

Endricknek eddig egyetlen egy kezdőként lejátszott mérkőzése volt, összességében minden sorozatot figyelembe véve 14 alkalommal lépett eddig pályára ebben az idényben. A brazil futball egyik legnagyobb ígéreteként számon tartott labdarúgónak tehát egyelőre nem úgy alakul az első szezonja a Királyi Gárdánál, ahogyan azt remélhette. Ugyanakkor Ancelotti azt már korábban leszögezte, hogy sem Arda Gülert sem a brazilt nem adják kölcsön télen.

🚨⚪️ Carlo Ancelotti: “Endrick and Arda Güler will NOT leave Real Madrid. They will stay in January”.

“I have no prejudice against the youngsters. I have used many young players throughout my career”. pic.twitter.com/BKKO4Qxz1h

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 9, 2024