Minden idők legfiatalabb gördeszkás női versenyzőjét, a brit Sky Brownt helikopterrel szállították korházba miután borzalmas balesetet szenvedett edzés közben. A 11 éves lány koponyatörést szenvedett, valamint a bal karját és csuklóját is eltörte.



A 2019-ben világbajnoki bronzérmet szerző gördeszkás lány Kaliforniában edzett, amikor az egyik rámpa tetején a gördeszka kirepült alóla, ő pedig több méter magasból lezuhant. Koponyatörést szenvedett, a bal karját és csuklóját is eltörte. Mentőhelikopterrel szállították kórházba, az orvosok arra számítanak, hogy teljesen fel fog épülni a sérüléseiből.



A mindössze 11 éves sportoló a kórházi ágyáról üzent Instagram-oldalán. Elmondta, hogy a felépülése után még keményebben fog edzeni azért, hogy ott lehessen az egy évvel elhalasztott tokiói olimpián. A gördeszka, mint sportág jövő nyáron fog debütálni az olimpiai játékokon és amennyiben sikerül Brownnak kijutnia, akkor minden idők legfiatalabb olimpikonja lehet, ugyanis 2021 júliusában fogja betölteni a 13. életévét.

