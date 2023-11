A következő férfiak nem csak a sportban diktálják az iramot.

A ’90-es években David Beckham új szintre emelte a sportolók népszerűségét. A Manchester United sztárját számos stílusikon követte a pályákon az évek során. Egy időben mindenki Ronaldo-s frizurát akart (nem, nem a brazil Ronaldo emlékezetes, 2002-es vb-n bemutatott hajkölteményére gondolunk), Zlatan tetoválásait ezrek utánozták le és mindenki olyan cipőben akart játszani, mint kedvence. Nos, az őrület persze nem csak a futballrajongók körében uralkodott el. Az NFL, az NBA, a Forma-1 és az NHL drukkerei is árgus szemekkel figyelték kedvenceiket a pályán és azon túl. Olyannyira, hogy az évek során már a legstílusosabb sportolókat is rangsorolják. Így teszünk most mi is, és kicsit elfogultan ugyan, de bemutatjuk a kedvenceinket.

David Beckham

A futballisták között abszolút stílusikonnak számított és labdarúgó karrierje végeztével is megmaradt ebben a státuszban David Beckham. A sztárról nemrégiben megjelent Netflix-sorozatban külön fejezetet szentelnek annak, ahogy megreformálta a focisták divatját. Beckham hajviseletét az évek során szinte mindenki utánozni akarta, szettjeit máig másolják és nincs olyan, amit ne lehetne eladni a nevével. Az egykori sportoló komoly stílusevolúción ment keresztül, azonban outfitjei az elmúlt, közel harminc évben rendre hibátlanok voltak. Beckham megjelenése még akkor is könnyednek hat, amikor egy tökéletesen szabott öltönyben jelenik meg, hiszen olyan természetességgel viseli a ruhákat, mintha gardróbja minden egyes darabját rá tervezték volna.

Lewis Hamilton

A hétszeres Forma-1-es világbajnok, Lewis Hamilton legalább annyira otthonosan mozog a divat világában, mint a boxutcában. A pilóta szettjei rendre figyelmet követelnek a versenyhétvégék alatt, hiszen nem bízza a véletlenre, hogy beszéljenek róla. Rajong a divatért és sosem „a kevesebb több” elve alapján öltözködik. Hamilton nem fél a merész színek kavalkádjától és az extravagáns fazonoktól. Láthattuk már csipketerítőbe gabalyodva (ez minden idők egyik kedvenc MET-gálás szettem), skót szoknyában vagy éppen tökéletes harmóniát árasztó monokróm összeállításban. Stílusa üde, vagány és nagyon mai, így nem is meglepő, hogy stílusikon státuszba lépett elő.

Travis Kelce

Travis Kelce nevét sokan akkor ismerték meg, mikor Taylor Swift-tel való kapcsolatáról kezdtek cikkezni az újságok. A játékos azonban igazi legenda az NFL-ben, mindemellett már korábbi cikkünkben is utaltunk arra, hogy az egyik legstílusosabb amerikai futball-játékos. Kelce-nek nincs egyébként könnyű dolga, hiszen csak a Chiefs-nél is akad bőven kihívója a legjobban öltözött címért. A tight end tökéletes stílusérzékkel rendelkezik, ha kell, elegáns, de ha úgy tartja kedve, laza, és valahogy minden stílusban hozza önmagát. Outfitjeit egyébként kivétel nélkül saját maga állítja össze, nincs stylistja és talán épp ezért ő az NFL divatikonja. A hype sneakerek és logómánia mellett ruhatárában ugyanilyen hangsúlyt kapnak a laza, kissé a ’80-as éveket idéző lookok (Tom Selleck megvan, ugye?!), illetve a különböző együttesek, amik hol neutrális árnyalatokban, hol pedig a szivárvány színeiben pompáznak. Travis Kelce-t érdemes egyébként bekövetni, hiszen 10/11 szettjeit szívesen prezentálja a közösségi média felületein.

Borítókép: David M. Benett/Dave Benett/Getty Images