Exkluzív – újabb magyar futballista a Premier League-ben?

Egybehangzó értesülések szerint az angol élvonalban szereplő Brentford tárgyalásokat folytat Kovács Patrikról a Fehérvár FC-vel.

Ezt ki látta jönni? Fabrizio Romano robbantotta kedd reggel az exkluzív „bombát” X-fiókján, miszerint a Premier League 11. helyezettjének egyik legfőbb kiszemeltje a fiatalok közül az OTP Bank Ligában futballozó, 17 éves Kovács Patrik.

🔴⚪️🇭🇺 Excl: Brentford are in talks to sign 2007 born striker Patrik Kovacs from Ferenvar.

Hungarian talent considered one for the future as Brentford are on it with more clubs also keen. pic.twitter.com/zVWAbhUzBY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 12, 2024