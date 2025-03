Európai óriásklub csábítaná el a Manchester United sztárját

Európa egyik elitklubja árgus szemekkel figyeli, hogyan alakul Kobbie Mainoo helyzete az Old Traffordon.

Mainoo az elmúlt 18 hónapban üstökösként emelkedett fel, miután a tavalyi szezonban berobbant, és kulcsjátékossá vált a Vörös Ördögöknél.

Rendszeresen a kezdőcsapatban kap helyet. Teljesítményére pedig a válogatottnál is felfigyeltek, Gareth Southgate beválogatta őt a 2024-es Eb-keretbe.

Jelenleg egy heti 20 000 fontos szerződés köti őt 2027-ig a Unitedhez. Szeretné az összeget 200 000 fontra feltornázni.

Helyzetére felfigyelt a Chelsea, amely figyelemmel követi a fejleményeket, de Európa egyik legnagyobb klubja is érdeklődik iránta.

A portál azt írja, a Real Madrid jelenleg nem szorul sürgősen középpályásra, de a klub mindig keresi a hosszú távú megoldásokat, és figyelemmel kíséri Mainoo szerződésének alakulását a Manchester Unitednél.

