Eszeveszett rekordot futott a 16 éves sprinter – videó

Erős hátszélben, de szenzációs rekordot futott az ausztrál Gout Gout az U18-asok queenslandi versenyének előfutamában.

Tovább emelkedik a még mindig szemtelenül fiatal sprinter, Gout Gout csillaga. A rövidtávfutó az U18-asok mezőnyében 10.04-gyel ért célba a tizennyolc év alattiak Nemzeti All-Schools Atlétikai Bajnokságán Queenslandben.

Absolutely outrageous from Gout Gout.

10.04 at the age of 16.

Speechless.

pic.twitter.com/FYJbOzyMVz

— Daniel Hussey (@DanielHussey2) December 6, 2024